Koronavirüs aşı haritasının rengi değişiyor! Yozgat ve Erzurum mavi kategoriye yükseldi

"ŞİMDİ SIRA İKİNCİ DOZ AŞI ORANINI ARTIRMAKTA"

Erzurum için de paylaşımda bulunan Koca, "Erzurum, bugün %75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Mavi illerimiz arasında! Şimdi sıra ikinci doz aşı oranını artırmakta. Öte yandan, halen Turuncu ve Sarı olan illerimiz var. Her yanı Mavi bir Türkiye Risk Haritası için gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Erzurum olsun!" dedi.