Koronavirüs aşı haritasının rengi değişiyor! Yozgat ve Erzurum mavi kategoriye yükseldi

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Salgına karşı en büyük kozumuz aşı olurken, Türkiye'de şimdiye kadar 101 milyondan fazla aşı yapıldı.
YOZGAT MAVİ KATEGORİLİ İLLER ARASINA GİRDİ
Koronavirüs aşı haritasında kırmızı il kalmezken sarı ve turuncu renkli illerin sayısı da oldukça azaldı. Bugün Yozgat ve Erzurum mavi kategoriye geçen iller arasına girerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.
"YENİ ÖRNEĞİMİZ YOZGAT OLSUN"
Koca, "Yozgat, bugün %75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Mavi illerimiz arasında! Şimdi sıra ikinci doz aşı oranını artırmakta. Öte yandan, halen Turuncu ve Sarı olan illerimiz var. Her yanı Mavi bir Türkiye Risk Haritası için gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Yozgat olsun!" ifadelerini kullandı.
"ŞİMDİ SIRA İKİNCİ DOZ AŞI ORANINI ARTIRMAKTA"
Erzurum için de paylaşımda bulunan Koca, "Erzurum, bugün %75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Mavi illerimiz arasında! Şimdi sıra ikinci doz aşı oranını artırmakta. Öte yandan, halen Turuncu ve Sarı olan illerimiz var. Her yanı Mavi bir Türkiye Risk Haritası için gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Erzurum olsun!" dedi.