Liderleri cezaevindeydi! 23 çete üyesi operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sultangazi İlçesi'nde faaliyet yürüten silahlı bir suç örgütüne operasyon düzenledi. Cezaevinde bulunan "Arap Emrah" kod adlı Emrah S. liderliğindeki suç örgütüne düzenlenen operasyonda; İstanbul, Amasya, İzmir ve Tokat İlleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 130 mermi ve 70 bin lira nakit para ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.