Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Liderleri cezaevindeydi! 23 çete üyesi operasyonla yakalandı
Giriş Tarihi: 10.9.2021 14:01

Liderleri cezaevindeydi! 23 çete üyesi operasyonla yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Liderleri cezaevindeydi! 23 çete üyesi operasyonla yakalandı

Cezaevinde tutuklu olan “Arap Emrah” kod adlı Emrah S.’nin liderliğindeki silahlı suç örgütüne dört ilde operasyon yapıldı. 23 şüpheli yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sultangazi İlçesi'nde faaliyet yürüten silahlı bir suç örgütüne operasyon düzenledi. Cezaevinde bulunan "Arap Emrah" kod adlı Emrah S. liderliğindeki suç örgütüne düzenlenen operasyonda; İstanbul, Amasya, İzmir ve Tokat İlleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 130 mermi ve 70 bin lira nakit para ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Liderleri cezaevindeydi! 23 çete üyesi operasyonla yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA