SCÜ’de yapılan kanser çalışmalarına TÜBİTAK’tan destek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fazlı Sökmen "Lipozomal Bodipyzom Taşıyıcı Nanoveziküllerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kanser Üzerine Etkilerinin In-Vivo Araştırıması", Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Koray Sayın'ın "Yeni Tip Benzamidlerin Sentezi ile Histon Deasetilaz (Hdac) İnhibitörü Olarak Mide Kanseri İlaç Tasarımı" başlıklı projeleri TÜBİTAK-ARDEB 1001 "Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında TÜBİTAK'tan destek alacak.

"KANSER TEDAVİSİNDE YAPAY ZEKA KULLANACAĞIZ"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Prof. Dr. Sökmen ve Doç. Dr. Sayın'a teşekkür belgesi verdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Yıldız, 2018 yılında Kanser Çalışma Grubu oluşturulduğunu belirterek "O zamandan bu yana kansere yönelik çalışmalarımız sürüyor. Hedefe yönelik ilaç geliştirme, genom haritası çıkartma ve miRNA gibi konularda çalışmalarımız sürüyor.

Kanserin tedavisinde yapay zekâyı kullanacağız. Amacımız üniversitemizi ülkemizin bilim merkezlerinden birisi hâline getirmek. Geçtiğimiz yıl kansere yönelik çalışmalar için İbn-i Sina Laboratuvarını açmıştık. Çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı. Hocalarımızı çalışmalarından ve aldıkları destekten dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.