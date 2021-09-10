Son dakika: Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta! Kritik açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na ve Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'ne iştirak etmek için Kahramanmaraş'ta. Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası gündemdeki önemli konularla ilgili açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır ve biz aşkı böyle anladık, böyle tanımladık ve bu yola böyle çıktık. Buradan Kahramanmaraş'ın tüm hanelerini canı gönülden selamlıyorum. Gençler esasen kahramanlar diyarı Maraş'a 31 Temmuz'da gelecektik ancak orman yangınları sebebiyle ziyaretimizi ertelemek zorunda kaldık. Kahramanmaraş'a verdiğimiz sözü yerine getirmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

"DEVLET ARTIK ESKİ DEVLET DEĞİL"



Felaket bölgelerine büyük bir çıkarma yaptık. Temel gıda maddelerinden barınmaya kadar vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını giderdik. Afetzedeler, devlet nerede diye sordurmadık. Türkiye'nin kerim devlet vasfı yaşanan son hadiselerle bir kez daha kendini belli etmiştir. Devletimiz artık 80'lerin 90'ların enkaz altında kalan devleti değildir. İmkanları da gelişmiştir. Bugün hedefleriyle büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Benzer afetlere maruz kalan batılı ülkeler günlerce afet bölgelerine ulaşamazsak devletimizin vatandaşını yalnız bırakmamıştır. Felaketleri yaşayan illerin tümü devletin yardım elini yanında hissetmiştir. Bu süreci dünyaya örnek gösterilecek bir başarıyla yönetmiştir.



"AFETLERİN YARALARINI SARDIK"

Afet bölgelerinde vatandaşlarımızın zararlarını tazmin çalışmaları halen devam ediyor. Binaların yerine yenilerini inşa etmeye başladık. 1 yıl içerisinde bunları bitireceğiz. Hak sahiplerine binalarını teslim edeceğiz. Bunu daha önce depremlerle sarsılan illerimizde sağladık. Sel ve yangın afetini yaşayan illerimizde de aynısını yapacağız. Tek kaygımız muhalefetin bu çalışmalara destek olmak yerine günlük siyasetin kısır tartışmalarına alet etmesidir. Öyle ki vatandaşlarımızın canının ve malının derdine düştüğü bir dönemde muhalefet partileri istismar peşinde koştular. Olmadık iftiralarla, yetmediği yerde yalan terörüne sarılarak insanımızın kafasını bulandırmaya çalıştılar. Afetler meselesinde de muhalefet sınıfta kalmıştır. Muhalefetin her konuyu siyasileştirme gayreti burada da ifşa olmuştur.

Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar