Son dakika: Başkan Erdoğan Kahramanmaraş’ta toplu açılış töreninde konuşuyor

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Erdoğan, sosyal medya üzerinden afetlerde kendine çıkar kazanma peşinde olanların hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Biz 19 yıldır olduğu gibi eserlerle milletimizin gönlündeki yerimizi sağlamlaştırmaya devam edeceğiz. Oyunları bozarak hedeflerimize doğru yürüyoruz.

BAY KEMAL SORUP DURUYORDU! SESLERİ ÇIKMIYOR

Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ne diyordu? 128 milyar dolar nerede? Sorup duruyordu. Dikkat ederseniz sesleri çıkmıyor. Çünkü bunlar akşam yalan sabah yalan. Bunlar yalan terörü estirdiler.

"ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALARAK FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARININ DA ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Milletimizin refah seviyesini daha yukarılara taşıyacağız.

"SOSYAL MEDYADAN DOLAŞIMA SOKULAN FİTNE, FESAT FAALİYETLERİNE MİLLTİMİZ İTİBAR ETMEMİŞTİR"

Aslında bu buluşmayı haftalar öncesinden planlamıştı. Akdeniz ve Ege'de yangınlarla, Karadeniz'de sellerle buluştuğumuz dönemden dolayı ziyaretimizi erteledik. Devletimiz afetlerin önlenmesi, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, hasarların tazmini için çalışmaktadır. Durmak yok, yola devam dedik. Sosyal medya ve diğer mecralarda dolaşıma sokulan fitne, fesat ve bozgunculuk faaliyetlerine milletimiz itibar etmemiştir.

"BOZGUNCULUKTA ISRAR EDENLERE HAK ETTİKLERİ CEVABI VERECEK GÜCÜMÜZ VAR"

Ödenecek tüm bedelleri ödedik, çekilecek tüm sıkıntıları çektik. Artık bunların hasılasını toplama vaktidir. Husumette, ihanette bozgunculukta ısrar edenlere hak ettikleri cevabı verecek gücümüz var. Salgın şartlarına rağmen yatırımları devam ettirdik. Bir taraftan yapılanları açtık, bir yandan da yeni yatırımların temelini attık.

"GELECEĞİMİZE UMUTLA BAKIYORUZ"

Geçtiğimiz 19 yılda Kahramanmaraş'a 38 katrilyon liralık yatırım yaptık. 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi altyapısı sayesinde geleceğimize daha umutla bakıyoruz.

"KAHRAMANMARAŞ'TA 5 AYRI PROJE YAPIYORUZ"

Yurt genelinde 100 bin sosyal konut kapsamında Kahramanmaraş'ta 5 ayrı proje yapıyoruz. Bunları 2022 sonuna kadar tamamlayacağız. Maraş'taki demir yollarının neredeyse tamamını başktan sona yeniledik. Nurdağı'ndan geçen Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattıyla, Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturmak için çalışıyoruz.