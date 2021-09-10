Son dakika! Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş’ta enflasyon mesajı: Kontrol altına alarak fahiş fiyatların önüne geçeceğiz

"BOZGUNCULUKTA ISRAR EDENLERE HAK ETTİKLERİ CEVABI VERECEK GÜCÜMÜZ VAR"

Ödenecek tüm bedelleri ödedik, çekilecek tüm sıkıntıları çektik. Artık bunların hasılasını toplama vaktidir. Husumette, ihanette bozgunculukta ısrar edenlere hak ettikleri cevabı verecek gücümüz var. Salgın şartlarına rağmen yatırımları devam ettirdik. Bir taraftan yapılanları açtık, bir yandan da yeni yatırımların temelini attık.

"GELECEĞİMİZE UMUTLA BAKIYORUZ"

Geçtiğimiz 19 yılda Kahramanmaraş'a 38 katrilyon liralık yatırım yaptık. 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi altyapısı sayesinde geleceğimize daha umutla bakıyoruz.

"KAHRAMANMARAŞ'TA 5 AYRI PROJE YAPIYORUZ"

Yurt genelinde 100 bin sosyal konut kapsamında Kahramanmaraş'ta 5 ayrı proje yapıyoruz. Bunları 2022 sonuna kadar tamamlayacağız. Maraş'taki demir yollarının neredeyse tamamını baştan sona yeniledik. Nurdağı'ndan geçen Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattıyla, Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturmak için çalışıyoruz.

"PEK ÇOK STRATEJİK PROJENİN HAYATA GEÇİŞ TARİHİ OLARAK 2023'Ü BELİRLEDİK"

Ülke olarak savunma sanayiinden enerjiye kadar pek çok stratejik projenin hayata geçiş tarihi olarak 2023'ü belirledik. Kahramanmaraş 20 yıldır girdiğimiz her mücadelede dimdik yanımızda yer alarak tüm ülkeye örnek oldu. İnşallah 2023'te sizlerden çok daha büyük bir destek bekliyoruz."