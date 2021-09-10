Son dakika! Başkan Erdoğan’dan Kahramanmaraş’ta enflasyon mesajı: Kontrol altına alarak fahiş fiyatların önüne geçeceğiz

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, enflasyonla mücadele mesajı verdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
"Biz 19 yıldır olduğu gibi eserlerle milletimizin gönlündeki yerimizi sağlamlaştırmaya devam edeceğiz. Oyunları bozarak hedeflerimize doğru yürüyoruz.
BAY KEMAL SORUP DURUYORDU! SESLERİ ÇIKMIYOR
Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ne diyordu? 128 milyar dolar nerede? Sorup duruyordu. Dikkat ederseniz sesleri çıkmıyor. Çünkü bunlar akşam yalan sabah yalan. Bunlar yalan terörü estirdiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
"ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALARAK FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARININ DA ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"
İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Milletimizin refah seviyesini daha yukarılara taşıyacağız.
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar | Video
"SOSYAL MEDYADAN DOLAŞIMA SOKULAN FİTNE, FESAT FAALİYETLERİNE MİLLETİMİZ İTİBAR ETMEMİŞTİR"
Aslında bu buluşmayı haftalar öncesinden planlamıştık. Akdeniz ve Ege'de yangınlarla, Karadeniz'de sellerle buluştuğumuz dönemden dolayı ziyaretimizi erteledik. Devletimiz afetlerin önlenmesi, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, hasarların tazmini için çalışmaktadır. Durmak yok, yola devam dedik. Sosyal medya ve diğer mecralarda dolaşıma sokulan fitne, fesat ve bozgunculuk faaliyetlerine milletimiz itibar etmemiştir.
"BOZGUNCULUKTA ISRAR EDENLERE HAK ETTİKLERİ CEVABI VERECEK GÜCÜMÜZ VAR"
Ödenecek tüm bedelleri ödedik, çekilecek tüm sıkıntıları çektik. Artık bunların hasılasını toplama vaktidir. Husumette, ihanette bozgunculukta ısrar edenlere hak ettikleri cevabı verecek gücümüz var. Salgın şartlarına rağmen yatırımları devam ettirdik. Bir taraftan yapılanları açtık, bir yandan da yeni yatırımların temelini attık.
"GELECEĞİMİZE UMUTLA BAKIYORUZ"
Geçtiğimiz 19 yılda Kahramanmaraş'a 38 katrilyon liralık yatırım yaptık. 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi altyapısı sayesinde geleceğimize daha umutla bakıyoruz.
"KAHRAMANMARAŞ'TA 5 AYRI PROJE YAPIYORUZ"
Yurt genelinde 100 bin sosyal konut kapsamında Kahramanmaraş'ta 5 ayrı proje yapıyoruz. Bunları 2022 sonuna kadar tamamlayacağız. Maraş'taki demir yollarının neredeyse tamamını baştan sona yeniledik. Nurdağı'ndan geçen Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattıyla, Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturmak için çalışıyoruz.
"PEK ÇOK STRATEJİK PROJENİN HAYATA GEÇİŞ TARİHİ OLARAK 2023'Ü BELİRLEDİK"
Ülke olarak savunma sanayiinden enerjiye kadar pek çok stratejik projenin hayata geçiş tarihi olarak 2023'ü belirledik. Kahramanmaraş 20 yıldır girdiğimiz her mücadelede dimdik yanımızda yer alarak tüm ülkeye örnek oldu. İnşallah 2023'te sizlerden çok daha büyük bir destek bekliyoruz."