Son dakika | Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar: Hiç ders almadılar

DOSTLUKLA ANILMALI: Türkiye tarihte olduğu gibi bugün de Ege Denizi'nin gerilim ve çekişmeden ziyade dostlukla anılmasını arzu ediyor. Bu anlayışla şimdiye kadar gerilimi artıran taraf olmamaya özen gösterdik. Deniz yetki alanları, adaların gayri askeri statüsünün ihlali ve Navtex ilanları başta olmak üzere komşu Yunanistan'ın tansiyonu yükselten adımları karşısında daima suhuletle davrandık, meseleleri diyalog ve müzakere ile çözmeye öncelik verdik. Türkiye'nin tarihten ve uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını sonuna kadar savunurken, diplomasiye alan açmayı asla ihmal etmedik.

