Son dakika | Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar: Hiç ders almadılar

UTANÇ VESİKASI: Atalarımızın "adalar denizi" olarak adlandırdığı Ege Denizi, tarih boyunca medeniyetlerin kavşak noktasında yer almış, insanlığın ortak kültür havzalarından birisidir. Üzerine şiirler yazılan, şarkılar söylenen bu güzel deniz, işbirliği ve barışın sembolü olması gerekirken maalesef son yıllarda insani trajedilerle gündeme gelmekte. Suriye'de yaklaşık 11 yıldır süren iç savaş ve katliamlardan kaçan binlerce göçmen, Ege Denizi'nde hayatını kaybetmiştir.
Bundan 6 yıl önce minik bedeni sahile vuran Aylan bebek, modern dünyanın utanç vesikası olarak hafızalara kazınmıştır. Başta Avrupa olmak üzere, Batılı ülkeler Aylan bebeğin dramından gerekli dersleri çıkarmamıştır.
HİCAP KAYNAĞI: Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır. Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, ülkemizde darbe girişiminde bulunmuş, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına hicap kaynağıdır. Bu tablo karşısında komşu Yunanistan, Türkiye'nin iyi niyetli çabalarına anlamlı katkı sunmak yerine, maksimalist politikalarına hız vermiştir. Mülteci krizi, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu tarihi fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumu sebebiyle heba edilmiştir.
DOSTLUKLA ANILMALI: Türkiye tarihte olduğu gibi bugün de Ege Denizi'nin gerilim ve çekişmeden ziyade dostlukla anılmasını arzu ediyor. Bu anlayışla şimdiye kadar gerilimi artıran taraf olmamaya özen gösterdik. Deniz yetki alanları, adaların gayri askeri statüsünün ihlali ve Navtex ilanları başta olmak üzere komşu Yunanistan'ın tansiyonu yükselten adımları karşısında daima suhuletle davrandık, meseleleri diyalog ve müzakere ile çözmeye öncelik verdik. Türkiye'nin tarihten ve uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını sonuna kadar savunurken, diplomasiye alan açmayı asla ihmal etmedik.
ÇÖZECEĞİMİZE İNANIYORUM: Komşumuz Yunanistan'dan hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini, oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçınmasını bekliyoruz. Yunanistan ile hakkaniyete, adalete ve iş birliğine dayalı, komşuluk hukukunu gözeten çözüm yolları bulacağımıza inanıyorum. Evlatlarımıza sorunlar yumağı yerine daha istikrarlı, daha huzurlu, daha güvenli bir gelecek bırakmak istiyoruz.
SON DAKİKA ERDOĞAN'IN ABD GEZİSİ ÖNCESİ GÜNDEMİ YOĞUN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta 19-23 Eylül'de ABD'de New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek BM Genel Kurulu'na gidecek. ABD'deki zirvede katılımcılara seslenecek olan Erdoğan'ın zirvede liderle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan ABD ziyareti öncesi parti kurmaylarını toplayacak. Erdoğan ABD gezisi öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve başdanışmanlarıyla BM Genel Kurulu öncesi hazırlık çalışması yapacak.
ABD'nin çekilmesiyle birlikte Afganistan'ın son durumu, Libya, Mısır ve Suriye gibi önemli sıcak konu başlıkları Başkan Erdoğan'ın ajandasında olacak. Yine Türkiye ve AB üyeleri başta olmak üzere dünyayı yakından ilgilendiren göçmen konusu da ele alınacak başlıklar arasında.
Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada göçmenler konusunda herkesin elini taşın altına koyması çağrısını bir kez daha yinelemesi bekleniyor. Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde kendisinin kaleme aldığı göçmenler konusuna da dikkat çektiği "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını liderlere hediye edeceği öğrenildi. Erdoğan ABD ziyareti kapsamında ayrıca Manhattan'da yapımı tamamlanan Türk Evi'nin açılışını da gerçekleştirecek.
Erdoğan başkanlığında önümüzdeki hafta başı yapılacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ise iç politika ile ilgili son durum ele alınacak. Salgınla mücadele, 1 Ekim'de açılacak Meclis'in öncelikli konuları arasında yer alan ülke geneli seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini içeren Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu'nda yapılacak değişiklik, sosyal medya gibi önemli gündem başlıkları masaya yatırılacak. Erdoğan, sel ve orman yangınları nedeniyle ara verdiği il gezilerine bu haftadan itibaren yeniden başlayacak. Erdoğan, bu hafta sonu Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluşacak. Eda IŞIK / ANKARA
TACİKİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI TELEFONLA KUTLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye- Tacikistan ilişkileri ele alındı, Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, kardeş Tacikistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını tebrik ederek, Tacikistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olarak bu ülkenin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. ANKARA
AŞIYA DAVET
TÜM vatandaşları, aşılarını yaptırarak, Kovid- 19'la mücadeleye güç katmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün (dün) hamdolsun 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından def edeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum." ANKARA