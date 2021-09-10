Son dakika haberi | Şişli’de eşi Şilan Topal’ı kaçıran Mithat Topal hakkında flaş karar

Son dakika haberi... İstanbul Şişli'de bir çocuk annesi Şilan Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından babasının evinin önünden zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı.
Şilan'ın hayatından endişe eden ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Genç kadın kurtarılırken, eşini kaçıran Mithat Topal ise gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Topal, savcılık sorgusunun ardından tutuklaması için sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, Topal'ın "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanmasını istedi. Hakimlik de tutuklama kararı verip, Topal'ı cezaevine gönderdi.