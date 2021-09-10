Son dakika: Terör yuvaları yerle bir ediliyor! 6 PKK’lı etkisiz

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist daha Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi.