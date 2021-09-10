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Giriş Tarihi: 10.9.2021 09:50

Terör sığınakları imha edildi

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Terör sığınakları imha edildi

Tunceli’de terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Eren-7 Munzur-Mercan operasyonu devam ederken, güvenlik güçleri tarafından bulunan teröristlere ait sığınaklar ve ele geçirilen malzemeler imha ediliyor.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen Eren-7 Munzur-Mercan operasyonunda terör örgütüne bir darbe daha vuruldu.

Özel eğitimli komandolar ile jandarma özel harekat timlerinin katıldığı hava destekli operasyon kapsamında, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında 7 sığınak tespit edildi.

Bombalı tuzak ihtimaline karşı alınan güvenlik önlemlerinin ardından, farklı noktalarda yer alan sığınaklarda komandolar tarafından arama yapıldı.

Sığınaklar içerisinde; 700 adet M-16 mühimmatı, 50 adet Bixi mühimmatı, 2 adet kalaşnikof mühimmatı, 1 adet akü, 2 adet 6'lı pil bloğu, 2 adet küçük tüp, 50 metre kablo, 1 adet dikiş makinesi, 3 adet sırt çantası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar daha sonra imha edildi. Operasyonların devam ettiği belirtildi.

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Terör sığınakları imha edildi
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