Terör sığınakları imha edildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen Eren-7 Munzur-Mercan operasyonunda terör örgütüne bir darbe daha vuruldu.
Özel eğitimli komandolar ile jandarma özel harekat timlerinin katıldığı hava destekli operasyon kapsamında, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında 7 sığınak tespit edildi.
Bombalı tuzak ihtimaline karşı alınan güvenlik önlemlerinin ardından, farklı noktalarda yer alan sığınaklarda komandolar tarafından arama yapıldı.
Sığınaklar içerisinde; 700 adet M-16 mühimmatı, 50 adet Bixi mühimmatı, 2 adet kalaşnikof mühimmatı, 1 adet akü, 2 adet 6'lı pil bloğu, 2 adet küçük tüp, 50 metre kablo, 1 adet dikiş makinesi, 3 adet sırt çantası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar daha sonra imha edildi. Operasyonların devam ettiği belirtildi.