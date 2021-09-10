Terör sığınakları imha edildi

Sığınaklar içerisinde; 700 adet M-16 mühimmatı, 50 adet Bixi mühimmatı, 2 adet kalaşnikof mühimmatı, 1 adet akü, 2 adet 6'lı pil bloğu, 2 adet küçük tüp, 50 metre kablo, 1 adet dikiş makinesi, 3 adet sırt çantası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar daha sonra imha edildi. Operasyonların devam ettiği belirtildi.