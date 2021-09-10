Tramvay ile duvar arasında sıkıştı!

İzmit İlçesinde Yahyakaptan ile Plajyolu arasında seferini yapmakta olan tramvay, Plaj Yolu istikametine giderken Doğu Kışla Durağında durdu. Bu esnada bir kadının düştüğünü ve acı içinde bağırdığını görenler hemen yardıma koştu ve Vatmanı hareket etmemesi konusunda uyardı. Ayağı tramvay ile duvar arasına girerek sıkışan ve yaralanan G.E isimli kadın için olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı.

İtfaiyenin müdahalesi ile ayağı sıkıştığı yerden çıkartılan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.