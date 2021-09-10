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Giriş Tarihi: 10.9.2021 14:27

Tramvay ile duvar arasında sıkıştı!

ABBAS ÇAKAR
Tramvay ile duvar arasında sıkıştı!

Kocaeli İzmit İlçesi Doğukışla Tramvay Durağında meydana gelen olayda, G.E(65) isimli yolcunun ayağı tramvay ile duvar arasında sıkıştı. Yaralanan kadın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İzmit İlçesinde Yahyakaptan ile Plajyolu arasında seferini yapmakta olan tramvay, Plaj Yolu istikametine giderken Doğu Kışla Durağında durdu. Bu esnada bir kadının düştüğünü ve acı içinde bağırdığını görenler hemen yardıma koştu ve Vatmanı hareket etmemesi konusunda uyardı. Ayağı tramvay ile duvar arasına girerek sıkışan ve yaralanan G.E isimli kadın için olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı.

İtfaiyenin müdahalesi ile ayağı sıkıştığı yerden çıkartılan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tramvay ile duvar arasında sıkıştı!
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