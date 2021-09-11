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Giriş Tarihi: 11.9.2021

3 terör örgütüne polis darbesi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir El-Şam'a operasyon yapıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 farklı ilçede ve Manisa ile Hatay'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Terör örgütlerine yardım ve yataklık ettikleri ve sosyal medya üzerinden söz konusu terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı. Ankara'da MLKP silahlı terör örgütü üyesi 23 şüpheliye yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı, 6 kişi ise aranıyor.
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3 terör örgütüne polis darbesi
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