Afyonkarahisar’a gastronomi konağı

Dünyada "Gastronomi Marka Şehir" unvanını alan 36, Türkiye'de ise 3 şehirden biri olan Afyonkarahisar'da "Gastronomi Konağı" açıldı.

Açılış töreninde konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 112 yıllık tarihe sahip Benlioğlu Konağı'nın, gastronomiye yakışır bir şekilde restore edildiğine dikkat çekti. Başkan Zeybek, "Konağımızın içerisinde Afyon'un tarihi sürecinden geçen kavimlerle ilgili Lidya Odası, Hitit Odası, Frig Odası, Selçuklu Odası, Osmanlı Odası, Cumhuriyet Odası gibi sembolik odalar oluşturduk. İki odamızı da Afyon mutfağının vazgeçilmezi olan yer sofrasına göre dizayn ettik. Burada sadece Afyonkarahisar'ımıza özgü yemek çeşitleri olacak. Kadim şehrimize gelen misafirlerimiz burada zengin yemek kültürümüzü tanıyabilecek. Bu yerin hem belediyemize hem de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah burası Afyonkarahisar'ın gözbebeği olacak" dedi.

"CAZİBE MERKEZİ" VURGUSU

Vali Gökmen Çiçek ise Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve ekibini tebrik ederek, her alanda Afyonkarahisar'ın tanıtıldığına dikkat çekti. Vali Çiçek, "Gastronomi sadece il merkezi için değil, ilçelerimizle birlikte yeni bir hedef, yeni bir projedir. Afyon'un mutfağını misafirlere yerli ve yabancı herkese sunacak olan bu konak gastro alanında adeta bir cazibe merkezi olacak. Afyonkarahisar'ın lezzetlerinin hem tanıtılacağı hem tattırılacağı konak, gastronomi kültürüne ayrı bir değer katacak çalışmadır" diye konuştu. Açılış töreninin ardından katılımcılara gastronomi yemekleri ikram edildi.