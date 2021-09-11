AK Partili Baran: Kılıçdaroğlu suç bastırıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de katıldığı toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Benimle uğraşma. 60 bin engelli kadro sorununu çöz." çıkışına İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili engelli meclis Üyesi Ahmet Uğur Baran'dan çarpıcı bir tepki geldi. Baran, "Sayın Kılıçdaroğlu bunu söylerken CHP'li belediyelerdeki engelli istihdam sorununu görmüyorsa burada 2 ihtimal vardır. CHP Lideri ya burnunun ucunu görmüyor ya da yalan söylüyor" dedi.

"İZMİR'DE ENGELLİ İSTİHDAM AÇIĞI VAR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde engelli istihdam kotalarındaki boşluğa dikkat çeken AK Partili Baran, "İzmir Büyükşehir Belediyesi istihdam raporlarına baktığımızda gerek belediyenin, gerekse de bağlı şirketlerin engelli kotalarına uymadığını sonucuyla karşılaşıyoruz. Bugün Büyükşehir kadrolarında mevcut istihdama ek olarak yüzlerce engellinin görev alması gerekirken bunu göremiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi raporlarına göre çalışması gereken engelli sayısı 965 iken, aynı raporda 278 açık bulunduğu ifade edilmektedir" dedi.

"SUÇ BASTIRMAYIN İTİRAF EDİN"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin engelliler için bir anlam ifade etmediğini söyleyen Baran, "AK Parti'nin 2002 yılında iktidara geldiği tarihten beri yapılan hizmetlere baktığımızda kamudaki engelli sayısının 9 kat arttığını CHP Lideri bilmiyor mu? Mutlaka biliyor ama yok sayıyor. Engelli haklarının 2010 yılında AK Parti iktidarında Anayasa değişikliğiyle pozitif ayrımcılık ile birlikte güvence altına alındığını bilmiyor mu Sayın Kılıçdaroğlu? Biliyor ama işine gelmiyor. CHP Liderinin, alt tarafı partisine bağlı belediyelerdeki engelli istihdam sorununu dahi çözemezken, yıllardır engellilerin toplumdaki yerini basamak basamak yukarı taşıyan AK Parti iktidarını bu şekilde eleştirmesi suç bastırmaktır. Sayın Kılıçdaroğlu, engellilere karşı suçunuzu bastırmayın, itiraf edin. İtiraf edin ki en azından iftirayla kararmış vicdanınız bir parça temize çıksın." ifadelerini kullandı.