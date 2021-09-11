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Giriş Tarihi: 11.9.2021 15:48

Alanya'da kadın sürücü ormanlık alana uçtu: 1 yaralı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kadın sürücü ormanlık alana uçtu: 1 yaralı

Alanya'da sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu, otomobil yolun solunda bulunan ormanlık alana yuvarlandı. kadın sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Karamuğar mevkiinde meydana geldi. M.K.(57) isimli kadın sürücünün kullandığı 07 HCA 90 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol çıkarak yolun solunda bulunan ormanlık alana uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. kadın sürücü tedbir amaçlı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya'da kadın sürücü ormanlık alana uçtu: 1 yaralı
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