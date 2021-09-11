AOSB Proje Destek Ofisi’nden kurum ve kuruluşlara ziyaret

Proje Destek Ofisi Koordinatörü ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, TTO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim Dal ve Proje Uzmanı Özkan Özbek, Ankara'da resmi kurum, kuruluş ve bakanlık ziyaretlerinde bulunarak AOSB Proje Destek Ofisi'nin yürüttüğü faaliyetler ATU, TTO ve AOSB Kuluçka Merkezi iş birlikleri, projeler ve faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulundular.

Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, Ankara ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, görüşmelerin son derece verimli geçtiğini belirterek, amaçlarının AOSB'deki firmalara daha fazla destek sağlamak ve üniversite -sanayi iş birliğini daha yüksek noktalara taşımak olduğunu söyledi.