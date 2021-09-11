Aşısız hastaların ibretlik sözleri





HEPSİ ÇOK PİŞMANDI AMA...

Sevgi doktor, içini acıtan ve keşkelerle dolu bu son sözlerinin ağırlığını taşıyanlardan. Dr. Seyhan, "Bu katil virüsü engellememiz için elimizde bir silah var. O da aşı. Onu kullanmamak ne acı. Yoğun bakımda çok ölüm gördük. Ölüm kimseye yakışmıyor. Bu delta virüs, çok acımasız. Delta'ya yakalanan aşısız hastaları ilk bir hafta içinde kaybediyoruz. Ve aşı olmadıkları için hepsi çok pişman. Hep "keşke olsaydık" sözleri. İçimiz çok acıyor. Biz yoğun bakım doktorları niye aşıyı savunuyoruz şimdi anlıyor musunuz!" diyor.