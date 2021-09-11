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Giriş Tarihi: 11.9.2021 17:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AKM'de incelemelerde bulundu

AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AKM’de incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ne geçerek incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başkan Erdoğan'a eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan'a incelemeleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.

Başkan Erdoğan, AKM'de yaklaşık 30 dakika süren incelemelerinin ardından Türkiye'nin en büyük kütüphanesini kurmak için çalışmaların sürdürüldüğü Rami Kışlası'na hareket etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AKM'de incelemelerde bulundu
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