Başkentte yolcu otobüsü yandı! 1 ölü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde gece saatlerinde bir otobüs kazası meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bodrum – Ankara seferini yapan 06 TRU .. plakalı yolcu otobüsünün şoförü K.O., direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda bulunan yön levhasına daha sonra ise 500 metre ilerleyerek yol kenarlarındaki aydınlatma direklerine çarptı.

Çarpma sonrasında otobüsten alevler yükselmeye başladı. Kazanın meydana geldiği yerde bulunan lojmandaki askerler otobüsten yükselen alevleri fark ederek itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Askerler daha sonra imkanlar dahilinde yolcuları tahliye ederek ilk yardımda bulundu.



İtfaiye ekipleri alev alan otobüsü söndürmek için uzun uğraş sarf ederken, trafik ekipleri de kazanın meydana geldiği Çayyolu kavşağını araç ve yaya girişine kapattı. Otobüs içerisinde bulunan 22 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 20'si yaralandı, bir kişi ise yara almadan kurtuldu. Yaralılardan 5'i olay yerinde ayakta tedavi edilirken, 15 kişi de çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralananlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, sürücü K.O. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.