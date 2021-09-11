CHP yalandan iktidar devşirmeye çalışıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Kahramanmaraş
'ta AK Parti
Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu:
DÜNYAYA ÖRNEK GÖSTERİLECEK BAŞARI:
Afetzedelere, devlet nerede diye sordurmadık. Devletimiz artık 80'lerin, 90'ların enkaz altında kalan devleti değildir. Benzer afetlere maruz kalan Batılı ülkeler günlerce afet bölgelerine ulaşamazken, devletimiz vatandaşını yalnız bırakmamıştır. Bu süreci dünyaya örnek gösterilecek bir başarıyla yönetmiştir.
TEK KAYGIMIZ KISIR TARTIŞMALARA ALET EDİLMESİ:
Afet bölgelerinde vatandaşlarımızın zararlarını tazmin çalışmaları halen devam ediyor. Tek kaygımız muhalefetin bu çalışmalara destek olmak yerine günlük siyasetin kısır tartışmalarına alet etmesi. Öyle ki vatandaşlarımızın canının ve malının derdine düştüğü bir dönemde muhalefet partileri istismar peşinde koştular. Olmadık iftiralarla, yetmediği yerde yalan terörüne sarılarak insanımızın kafasını bulandırmaya çalıştılar. Afetler meselesinde de muhalefet sınıfta kalmıştır.
SEN KİMİ KİME BENZETİYORSUN MERAL HANIM:
İBB Başkanı'nı kalkıp Fatih'e benzetiyor. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Gezi'de duvara 'Zulüm 1453'te başladı' yazdılar. Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun? 'Zulüm 1453'te başladı' diye duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Milletten umudunu kesen CHP
de, tıpkı 1960 darbesinden önce olduğu gibi yine yalandan iktidar devşirmeye çalışıyor.
SİYAM İKİZLERİYLE BULUŞMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü. İkizler, Başkan Erdoğan ve eşi Emine- Erdoğan'ın desteğiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde öğrenime başlamıştı.