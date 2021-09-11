Denizdeki devamlılık için balıkların boyları tek tek ölçülüyor

Balık av sezonunun açılması ile birlikte balıkçı tezgahları da dolup taşmaya başladı. Tezgâhlar balıklar ile dolarken, sofralarında balığı özleyen vatandaşlar ise soluğu balık tezgâhlarının önünde aldı. Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Tuzla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tezgâhlardaki balıkların boy ölçüsü olarak satışa uygun olup olmadığını denetim altına aldı. Balık tezgâhlarında satışa sunulan balıklar tek tek ölçülerek kontrol edildi. Satışa uygun olmayan balıklara el konularak, balıkları satan esnafa da idari para cezası uygulandı.



"BALIK BOYLARI DENİZDEKİ SÜRDÜREBİLİRLİK İÇİN DENETLENİYOR"



Denetimler hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru İsmail Er, "Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri olarak, 1 Eylül itibariyle satışa başlamış olan balık tezgâhlarımızı denetimlere tabi tutuyoruz. Çünkü küçük boyutta yakalanan balıklar denizdeki balıkçılığı tehlikeye sokuyor. Denizdeki sürdürebilirliği sağlamak amacıyla balık boylarını denetliyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce balıkların, ölçüleri ve hijyen kurallarına uygun olup olmadıkları kontrol ediliyor" dedi.