Devletimize güvendik kızımı bulduk getirdik

Tunceli
'de 2015'te lise öğrencisiyken PKK terör
örgütüne katılan kızları Alev Turan'dan haber alamayan ailesi, evlatlarına kavuşacakları günü uzun yıllar umutla bekledi. Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine de katılan Turan'ın kızı yaklaşık 1.5 ay önce ikna edilerek terör örgütü PKK'dan kaçmayı başardı. Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan ve daha sonra da 29 Temmuz'da Diyarbakır'a getirilen kızıyla görüşen Turan, burada doyasıya evladına sarılıp hasret giderdi.
Turan, yaklaşık 6.5 sene kızına hasret yaşadığını belirterek, "kızımın sesini uzun yıllar duymadım, merak ettim. Ölü müdür sağ mıdır? Hiçbir haber alamıyordum. Kızımı özlüyordum, elbiselerini kokluyordum. Fotoğraflarını göğsüme basıp duruyordum. Yavrumun hasretinden kötü oldum. Jandarma
ekipleri bir gün gelerek kızımın sağ olduğunu söyledi. Ben de inandım, güvendim. En büyük zaferi kızıma kavuştuğum o an yaşadım. Kızımı gördüğüm ilk anda çok sevindim, doya doya sarıldım. Kendisini öpüp kokusunu içime çektim, hasretimi giderdim" dedi. Evlatları dağda olan ailelere de seslenen Turan, şunları kaydetti:
"Devletinize güvenin, evlatlarınızı dağdan indirin. Çocuğunuzun peşine düşün. Biz devlete güvendik, hep beraber mücadele ettik."
ANNELERİN ÇIĞLIKLARI DAĞ GİBİ YÜKSELİYOR
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP
il binası önünde başlattığı oturma eylemi 739 günü geride bıraktı. Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce dağa kaçırıldığını ve büyük oğlunun da PKK'ya destek vermediği gerekçesiyle şehit edildiğini söyledi. Hakkâri'de de çocukları dağa kaçırılan anneler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atan aileler, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı. AA-İHA