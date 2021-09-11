Edremit’teki skandal görüntüler sonrası peş peşe açıklamalar: Birbirlerini suçladılar

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

YILMAZ: "BİR ŞİŞE SUYA DAMLATILAN BİR DAMLA PİSLİK BÜTÜN ŞİŞEYİ KİRLETİR"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın "Bu bir mizansendir" açıklamasını eleştirdi.

Yılmaz; "Kimsenin bu durumu savunmaya ve geçmişte de benzer kutlamalar benzer mizansenlerle yapılıyordu mazeretine sığınmaya hakkı yoktur. Bir şişe suya damlatılan bir damla pislik bütün şişeyi kirletir. Böylesi güzel bir gün için düzenlenen kutlamayı değişiklikler yaparak kirletenleri kınıyor, Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir'imizin, hoşgörü iklimini baltalamaya dönük bu tip provokatif saçmalıklarla zaman kaybetmemesini diliyorum" dedi.

Yücel Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

"Edremit'in düşman işgalinden kurtuluş günü kutlamalarında yaşananlar ve sonrasında gelişen olaylar Kuvayı Milliye şehri olan Balıkesir'imizde bütün Türkiye'de olduğu gibi derin bir üzüntü ve infiale yol açmıştır."

"Onlarca yıldır kurtuluş yıldönümlerinde pek çok ilçemizde hatta yurdumuzun farklı bölgelerinde de uygulanan, sahnelenen mizansen gerek akış, gerekse mizanseni anlatan diğer unsurlar göz ardı edilerek provoke edilmiştir. Kurtuluş Savaşı ile Anadolu'nun işgal zulmünden kurtularak bağımsızlığına kavuşmasını, vatanımızın üzerindeki kara bulutların dağılmasını sembolize eden mizansen, kadınların yaşam tarzının değişimini sembolize eder hale sokulmuş ve onlarca yıldır artık ezbere bildiğimiz kutlama mizansenimiz bir ideoloji uğruna kirletilmiştir."