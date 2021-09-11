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Giriş Tarihi: 11.9.2021

FETÖ operasyonunda 100 tutuklama

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
FETÖ operasyonunda 100 tutuklama
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik 41 il ve KKTC'de başlatılan operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 214 şüpheliden, yakalanan 176 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. 4 şüpheli delil durumu, 29 şüpheli de faydalı itirafçı olmaları nedeniyle kolluk birimlerince serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 143 şüpheliden 100'ü tutuklandı, 43 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, 4 şüpheli hakkındaki mükerrer soruşturma, 3 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı da sağlık durumu nedeniyle iptal edildi. Firari, 18'i yurt dışında olmak üzere 31 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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FETÖ operasyonunda 100 tutuklama
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