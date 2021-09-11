Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Göbeklitepe'de denetim yapılıyor
Giriş Tarihi: 11.9.2021 13:47

Göbeklitepe'de denetim yapılıyor

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Göbeklitepe’de denetim yapılıyor

Şanlıurfa'nın tarihi Göbeklitepe'de sahte rehber denetimi yapıyor. Haliliye ilçesinde bulunan ve 12 bin yıllık geçmişi ile tarihi değiştiren Göbeklitepe'de Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ŞURO) ve Turist Rehberleri Birliği (TUREB) tarafından denetimler yapılıyor.

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen tarihi mekan, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Göbeklitepe'nin özellikle salgın sürecinde hem doğası hem tarihiyle ziyaretçisine nefes aldırabilen ender mekanların başında geliyor.

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ŞURO) ve Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ekiplerince, bölgede sahte rehberler konusunda denetimler gerçekleştiriliyor.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında açıklama yapan ŞURO Başkanı Müslüm Çoban, "Şuro, Tureb, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Türsab Gap BTK ile birlikte Göbeklitepe denetimleri devam ediyor"dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Göbeklitepe'de denetim yapılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA