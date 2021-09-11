Göbeklitepe’de denetim yapılıyor

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen tarihi mekan, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Göbeklitepe'nin özellikle salgın sürecinde hem doğası hem tarihiyle ziyaretçisine nefes aldırabilen ender mekanların başında geliyor.

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ŞURO) ve Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ekiplerince, bölgede sahte rehberler konusunda denetimler gerçekleştiriliyor.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında açıklama yapan ŞURO Başkanı Müslüm Çoban, "Şuro, Tureb, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Türsab Gap BTK ile birlikte Göbeklitepe denetimleri devam ediyor"dedi.