‘Her başarımızda en büyük pay kadınlarımıza aittir’

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Kızılcahamam
'da gerçekleştirilen istişare ve eğitim kampının açılış programına video konferans aracılığıyla katıldı. 2023 Haziran'ındaki seçimlere kadar gece-gündüz sahada olmaları gerektiğine işaret eden Erdoğan şunları kaydetti:
Takvimleri geriye sararak ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970'lerin ideolojik kavgalarının veya 1990'ların istikrarsızlığının içine sürüklemeye çalışanlara geçit vermeyeceğiz.
Tacizin, tecavüzün, istismarın kol gezdiği parti teşkilatlarını, belediyelerini, meclis gruplarını düzeltmek için en küçük bir adım atmayan partilerin derdi, kadın da değildir insan da değildir. Bunların tek derdi kişisel hırslarını korumaktır.
Türkiye'de girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama hedefiyle çıktığımız yolda elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay kadınlarımıza aittir.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir
, kampın açılış konuşmasını yaptı.