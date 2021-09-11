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Giriş Tarihi: 11.9.2021 11:27 Son Güncelleme: 11.9.2021 11:29

İdlib'den acı haber geldi: 2 kahraman Mehmetçik şehit...

İdlib’den acı haber geldi: 2 kahraman Mehmetçik şehit...

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde intikal halindeki Mehmetçiklere yönelik saldırı gerçekleştirildi. Alçak saldırıda 2 kahraman askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı acı haberleri duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Mehmetçik'e yönelik saldırı gerçekleştirildiğini ve 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

İDLİB'DE 2 ŞEHİT, 3 YARALI

Alçak saldırı ile ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

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İdlib'den acı haber geldi: 2 kahraman Mehmetçik şehit...
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