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Giriş Tarihi: 11.9.2021 10:23 Son Güncelleme: 11.9.2021 10:25

“İş Arama” bahanesiyle evleri soydular! Mahalle sakinleri yakalattı

EMİR SOMER EMİR SOMER
“İş Arama” bahanesiyle evleri soydular! Mahalle sakinleri yakalattı

İstanbul’da “İş Arama” bahanesiyle kapılarını çaldıkları ve kimse olmadığını tespit ettikleri daireleri soydukları iddia edilen üç kadın hırsız, mahalle sakinlerinin ihbarıyla yakalandı.

İstanbul Polisi; "İş Arama" bahanesiyle dolaştıkları adreslerde hırsızlık olaylarına karışan üç kişiyi Maltepe İlçesi Zümrüt Evler Mahallesi'nde ihbar üzerine yakaladı. S.V. (20), S.K. (22) ve B.K. (18) isimli üç kadının 8 farklı hırsızlık dosyasından ötürü arandıkları tespit edildi.

“İş Arama” bahanesiyle evleri soydular! Mahalle sakinleri yakalattı



Çok sayıda suç kayıtları bulunduğu ifade edilen S.V. ve S.K. isimli şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

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“İş Arama” bahanesiyle evleri soydular! Mahalle sakinleri yakalattı
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