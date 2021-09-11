İstanbul Polisi; "İş Arama" bahanesiyle dolaştıkları adreslerde hırsızlık olaylarına karışan üç kişiyi Maltepe İlçesi Zümrüt Evler Mahallesi'nde ihbar üzerine yakaladı. S.V. (20), S.K. (22) ve B.K. (18) isimli üç kadının 8 farklı hırsızlık dosyasından ötürü arandıkları tespit edildi.



“İş Arama” bahanesiyle evleri soydular! Mahalle sakinleri yakalattı





Çok sayıda suç kayıtları bulunduğu ifade edilen S.V. ve S.K. isimli şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.