Jandarmalar göreve hazır

İzmir
Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında 24 hafta boyunca toplumsal olaylara müdahale, muhabere, harita ve silah bilgisi, patlayıcı madde, tuzaklarla mücadele ve atış eğitimi alan uzman erbaş kursiyerler için yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, komando uzman erbaşlar katılımcıların huzurunda ant içti. Komutanlığın öğretmen ile kursiyerleri, yakın dövüş teknikleri ve perde kule inişi gösterileri sundu. Helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi ilgiyle izlendi.