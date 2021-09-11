Kahramanmaraş şehidini uğurladı

Şehit Ramazan Demir'in Hatay'dan helikopterle Kahramanmaraş'a getirilen naaşı buradan ambulansla baba evinin olduğu Türkoğlu ilçesine getirildi.

Demir için Türkoğlu İlçe mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında tören alanına taşındı. Cenazede anne Durkadın ve baba Duran Demir, gözyaşlarına hakim olamazken, il müftüsü tarafından helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Askerlerin omuzları eşliğinde taşınan şehidin cenazesi ilçe mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yanı sıra askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.