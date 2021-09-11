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Giriş Tarihi: 11.9.2021 16:42

Kahramanmaraş şehidini uğurladı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kahramanmaraş şehidini uğurladı

Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir (25) memleketi Kahramanmaraş'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Ramazan Demir'in Hatay'dan helikopterle Kahramanmaraş'a getirilen naaşı buradan ambulansla baba evinin olduğu Türkoğlu ilçesine getirildi.

Demir için Türkoğlu İlçe mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında tören alanına taşındı. Cenazede anne Durkadın ve baba Duran Demir, gözyaşlarına hakim olamazken, il müftüsü tarafından helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Askerlerin omuzları eşliğinde taşınan şehidin cenazesi ilçe mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yanı sıra askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kahramanmaraş şehidini uğurladı
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