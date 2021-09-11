Kaymakam Demir köy köy geziyor

Göreve geldiği günden bugüne makamında oturmayıp, Besni merkez başta olmak üzere belde ve köylere ziyaretler gerçekleştiren kaymamam Nazlı Demir, muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet edip varsa sorunlarını dinliyor, sorunları çözümü noktasında çaba sarf ediyor.





Son olarak Besni ilçesine bağlı Akdurak köyüne ziyarette bulunan kaymakam Nazlı Demir muhtar Memet Dalkılınç ve köylülerle bir araya geldi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir arada olmaya çalıştığını ifade eden Besni kaymakamı Nazlı Demir; "Bizler vatandaşımıza hizmet etmek için bu makamlardayız. Zaman zaman vatandaşlarımız kaymakamlığa gelerek bizleri ziyaret ediyor, varsa sorunu isteği iletebiliyor.

Kaymakamlıkta işlerimizin bittiği zamanlarda bizlerde kimsenin gelmesini beklemeden esnafımızı, vatandaşlarımızı ziyaret etmeye çalışıyoruz. Göreve başladığımız günden bugüne ilçemizin belde ve köylerine ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugünde ilçemizin şirin köylerinden birisi olan Akdurak köyümüzü ziyaret ederek muhtarımızın misafiri olduk. Köydeki okulumuzu ziyaret ederek çocuklarımızla okul sevincini paylaştık. Kıymetli muhtarıma, bizlere eşlik eden çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.





Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden köy muhtarı Memet Dalkılınç; "Sayın kaymakamımız göreve başladığı günden bugüne yerinde oturmuyor, sürekli halkımızın arasında, beldelerimizi, köylerimizi ziyaret ediyor, bizlerin varsa sorunlarını, taleplerini dinliyor. Sorunlarımızı da en kısa sürede çözmek adına çaba sarf ediyor. Bugünde köyümüze yapmış oldukları ziyaret bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Allah güç kuvvet versin. Çalışmalarında başarılar diliyor, ziyaretlerinden ötürü köy halkımız adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi.



Son yıllarda ülkemizde yaşanan Coronavirüs, Sel Baskınları, deprem ve Yangınlar nedeniyle köy muhtarı Memet Dalkılınç tarafından dualar eşliğinde kurban kestirildi.



Muhtarlık ziyaretinin ardından köy okulunu ziyaret eden Kaymakam Nazlı Demir, öğrencilere hediyeler dağıtarak, öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarı dileklerini iletti.