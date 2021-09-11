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Giriş Tarihi: 11.9.2021 11:29

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de zincirleme trafik kazası

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İbrahim Ateş A. idaresindeki 15 AAE ... plakalı otomobil, Kırıkkale Samsun karayolu Delice ilçesi yakınlarında lastiği patlaması nedeniyle yolun sağında lastik tamiri için duran 71 AAP ... plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde bulunan yaya Sefa Ö. ile 37 RC ... plakalı otomobiline çarptı.

Olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Sürücü İbrahim Ateş A. ile yaya olan Sefa Ö, yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası
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