Kızını vuran damadını pompalıyla kovaladı

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi 689. Sokakta meydana gelen olayda bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Harun K., ve kayınbabası Turhan H. ile henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun K.'nın eşi Tuğba K. araya girmek istedi. Harun K., yanında getirdiği tabancayı eşine doğrultup ateş etmeye başladı. Tuğba K. bacaklarına isabet eden mermilerle yaralanırken, Harun K. ise olay yerinden kaçtı. Baba Turan H. da yanındaki pompalı tüfekle kaçan damadının peşinden ateş etti.

TABANCA ÇÖP KUTUSUNDA BULUNDU



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Tuğba K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tarafından olay yeri ve çevrede yapılan incelemede olayda kullanılan tabanca çöp kutusunda bulundu. Eşini yaralayan Harun K. ise bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.