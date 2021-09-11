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Giriş Tarihi: 11.9.2021

Kuzey Irak’ta 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Kuzey Irak’ta 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki 'PençeŞimşek' operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.
Mardin'de çıkan çatışmada bir özel harekât polisinin yaralandığı bölgede de PKK'ya yönelik hava destekli geniş çaplı operasyon başlatılırken, Artuklu ilçesinin Yardere Mahallesi ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tunceli'de ise Eren-7 ve Munzur-Mercan operasyonunda Pülümür ilçesi kırsalında tespit edilen 7 sığınak, ele geçirilen mühimmatlarla birlikte imha edildi.
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Kuzey Irak’ta 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi
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