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Giriş Tarihi: 12.9.2021 00:21

MSB acı haberi duyurdu: İdlib'deki alçak saldırıda yaralanan asker şehit oldu

AA
MSB acı haberi duyurdu: İdlib’deki alçak saldırıda yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'nın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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MSB acı haberi duyurdu: İdlib'deki alçak saldırıda yaralanan asker şehit oldu
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