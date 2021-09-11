Ruh sağlığı terapileri ücretsiz olacak

AK Parti
, ruh sağlığı yasa teklifi çalışmalarına hız verdi. Ekim ayında Meclis'e sunulması planlanan yasa teklifi ile gittikçe artan kadına şiddet, cinsel istismar gibi sorunların çözümüne neşter vurulacak. Teklif ile birlikte pahalı terapiler yerine, sosyal güvenlik kurumları şemsiyesi altında uygun ücretlerle ya da ücretsiz ulaşımı sağlanacak. Hasta hakları korunacak. Psikolog ve psikiyatrların çalışma esasları yeni kurallara bağlanacak. Antidepresan ve türevi ilaçların kullanım şartları yeniden düzenlenecek.
Bireylere stresle başa çıkma ve öfke kontrolü desteği verilecek. Şiddete eğilimli kişilerin tespiti ve terapisi öncelikli konular arasında olacak. Kadına veya çocuğa uygulanan şiddeti yayan her türlü mecralara regülasyon getirilecek. Kanun teklifi çalışmalarına ilişkin bilgi veren AK Parti kaynakları, "Ruh sağlığı alanında çalışan psikiyatr, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı gibi meslek mensupları arasında görev alanı ve tedavi süreçlerindeki uygulamalar gibi birçok konuda karmaşa ve çatışma bulunuyor. Bu düzenleme ile meslek gruplarının çalışma usulleri belirlenecek ve bu kargaşa ve çelişki ortadan kaldırılacak. Ayrıca bu alanda yasal bir boşluk da var. Bu yasal boşluk da giderilecek" ifadelerini kullandı.
MHP
2018'de konuyla ilgili kanun teklifi vermişti. Teklifte "Ruh Sağlığı İzlem ve Denetim Kurulu" oluşturulması, tedavi görenlerin ilaçlara ücretsiz olarak erişebilmesi, 18 yaş altı çocukların hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanabilmesi yer alıyordu. Teklifte 18 yaş altı çocukların ruh sağlığı hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilmesi, psikiyatri, psikolog gibi ruh sağlığı meslek mensuplarına riskli durumlarda talep etmeleri halinde koruma verilmesi maddeler arasındaydı.