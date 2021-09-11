Sağlıkçılar Kızılay’a kan bağışladı

Saygılı, "Bir yandan pandemi ile mücadele ederken, diğer yandan kan bağışı da yaparak topluma örnek olan sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Kan bağışının her zaman ihtiyaç olduğunu ancak, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde daha da önemli olduğunu belirten Saygılı, bu nedenle yapılan bağışın büyük anlam taşıdığını belirterek, başta İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar olmak üzere tüm sağlıkçılara teşekkür etti.

Kızılay dostu kimliği ile her zaman bu kurumun hizmetlerinin yanında olan İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ise, Kızılay'ın toplumun iyilik eli olarak her koşulda yardım bekleyenlerin yanında olduğunu belirterek, "Kızılay'a bu hizmetlerinde destek olmayı bir vatandaşlık görevi sayıyoruz. Kızılay günümüzde sadece ülkemizin değil dünyanın iyilik elidir. Ben de kendilerine bu çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinlikte, tüm sağlık çalışanları adına İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar'a Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı tarafından teşekkür plaketi verildi.