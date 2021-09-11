Şanlıurfa’da bir öğretmen koronadan hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesinde bulunan Profilo İlkokulu'nda görevli öğretmen Zeynep Dalkıran (45) geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınına yakalandı. Durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan Dalkıran, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



"ALLAH RAHMET ETSİN"



Acı haberi Haliliye Kaymakamı Metin Esen, sosyal medya hesabından duyurdu. Kaymakam Esen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "İlçemiz Profilo İlkokulu'nda görevli öğretmenimiz Zeynep DALKIRAN Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Öğretmenimizin acılı ailesine, sevenlerine ve Milli Eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin" dedi.