Şanlıurfalı engelliler denizde stres attı

Şanlıurfa zihinsel engelliler rehabilitasyon ve istihdam derneği, Koronavirüs nedeniyle geçen yıl gerçekleştiremediği Sosyal eğitim ve deniz eğitim kampı kültür gezisi programı bu yıl normalleşme süreciyle birlikte 100 engelli ve refakatçisi ile birlikte Mersin'in Kızkalesi ilçesinde tatile çıktılar. Engelliler Kızkalesi'nde çeşitli aktivitelerde eğlenme imkânı buldular.

ŞANLIURFALI ENGELLİ VE AİLELERİNİN TATİL KEYFİ

Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve İstihdam Derneği Başkanı Bedih Satoğlu "Deniz Kampı ve Kültür gezisi için bu yıl Mersin Kızkalesi'ne geldik. 100 engelimiz ve refakatçımızla bu yıl buraya getirdik, Engellisine sahip çıkan toplum gelişmiş toplumlardır. Engelli insanlara sahip çıkmak sosyal sorumluluğun yanı sıra bir insanlık görevidir. Zihinsel engelli ve aileleriyle birlikte 100 kişi 40 yakın kuruluşun destekleri ile Mersin'in Kızkalesi'nde 2. Fatih Deniz Sosyal Gelişim Deniz Eğitimi Kampı Kültür Gezisi Projemizi kapsamında 7 günlük tatil yapmak için buraya geldik. Gündüz denize giriyoruz geceleri de Urfa sıra gecesi eşliğinde eğleniyoruz. Çocuklarımız ve aileleri çok mutlu onların mutluluğu bizim mutluluksuzdur" dedi.

Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve İstihdam Derneği Başkanı Bedih Satoğlu "Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve istihdam Dernegi olarak; 2 yıldan bu tarafa Pandemi nedeniyle yapamadığımız, Sosyal Faaliyetleri bu yıl gerçekleştirdik Sosyal Faaliyetlerimize katkı sağlayan başta Şanlıurfa valimiz Abdullah Erin'e Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül.e Haliliye Belediye başkanı Mehmet Canpolat'a Şanlıurfa milletvekillerimiz Ahmet Eşref Fakıbaba'ya Gülender Açanal'a İbrahim Özyavuz'a, ŞUTSO Başkanı Halil Peltek.e destek veren 30 Gönüllülerimize desteklerini esirgemeyen destekçilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.