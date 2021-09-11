Üsküdar'da geçtiğimiz ay meydana gelen evden hırsızlık olayında bir eve giren iki sevgili hırsızlar 1 adet tektaş yüzük, elmas yüzük, altın kolye, bileklik, kol saati, 7 adet altın zincir ve daha bir çok ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Yaklaşık değeri 100 bin lirayı bulan altınlarla kaçan hırsızlar izlerini kaybettirdi.





Sevgili hırsızlar! Misafir gibi girip apartmanı soydular

İhbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettiği hırsızların peşine düştü. Şüphelilerden Rabia Y. yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce de 1 adet suç kaydı olan Rabia Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.







HIRSIZLIK ÖNCESİ DEZENFEKTE OLDULAR



Konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde ise iki sevgilinin apartman önünde misafir gibi bekleyip içerden çıkan olduğunda kapının açılmasıyla içeri girdikleri görülüyor. Hırsızların işe başlamadan önce kapıda ellerini dezenfekte etmeleri de dikkat çekti.