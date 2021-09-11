Son dakika: Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ağır darbe: 9 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operayonu ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi, mücadelenin son terörist de etkisiz hale getirilene kadar süreceği vurgulandı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!
Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2021
Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek! pic.twitter.com/e5iGLsN3Ra