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Giriş Tarihi: 11.9.2021 12:56 Son Güncelleme: 11.9.2021 13:09

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe: 9 terörist etkisiz...

Son dakika: Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ağır darbe: 9 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operayonu ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi, mücadelenin son terörist de etkisiz hale getirilene kadar süreceği vurgulandı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe: 9 terörist etkisiz...
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