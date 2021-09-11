Son dakika: Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ağır darbe: 9 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operayonu ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi, mücadelenin son terörist de etkisiz hale getirilene kadar süreceği vurgulandı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!