Toplu ulaşımda benzer manzara

İstanbullunun toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. İstanbullunun hemen her yerde görmeye alıştığı sorun nedeniyle işlerine ve okullarına gidememesi, her gün yeni bir arızalanma, yanma ve yolda kalan toplu taşıma araçlarına yenileri eklendi.

Dün akşam saatlerinde Ümraniye'de Atatürk Mahallesi'nde arızalanan otobüs çekiciye yükleneceği sırada kayarak yolu tamamen kapattı. Araç sürücüleri saatlerce otobüsün düzeltilmesini bekledi. Otobüs tekrar düzeltildikten sonra ikinci denemede çekiciye alınabildi.



Sokaklarında her gün arızalı İETT otobüsü manzarasına rastlanırken, son arıza vakası Sultangazi'de meydan geldi. Çekiciyi bekleyen otobüs trafiği felç etti. Sultangazi'nin en yoğun caddelerinden biri olan 1. Cebeci Caddesi'nde, arıza yapan İETT otobüsü yolun ortasında kaldı. Çekiciyi bekleyen otobüs yüzünden trafik felç oldu. İETT otobüslerinin arızalanmasına tahammülü kalmazken vatandaşlar bu duruma artık çözüm bulunması gerektiğini belirterek İBB'ye şikayette bulundu.