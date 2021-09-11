Zehir tacirlerine geçit yok! Bingöl’deki operasyonda 4 gözaltı

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair bilgi elde edildiği belirtildi.