11 terörist etkisiz hale getirildi

IRAK
'IN kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi. Diğer taraftan MSB, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin
bölgesinde de 2 teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. ANKARA