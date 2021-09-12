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Giriş Tarihi: 12.9.2021

11 terörist etkisiz hale getirildi

11 terörist etkisiz hale getirildi
IRAK'IN kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi. Diğer taraftan MSB, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde de 2 teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. ANKARA
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11 terörist etkisiz hale getirildi
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