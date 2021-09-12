Aynı mahallede bir haftada ikinci yangın

Zonguldak
'ta geçen cuma günü yanan tek katlı metruk binanın arkasında bulunan iki katlı bina ile tek katlı başka bir metruk binada yangın çıktı. Annesiyle yaşayan Serpil Alpay
'a ait ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, mahallelinin "Tüm mahalleyi yakacağım" diye kendilerini tehdit ettiklerini iddia ettiği K.K., gözaltına alındı. Aynı yerde geçen cuma günü başka bir metruk binada çıkan yangını da K.K.'nın çıkardığını ileri süren vatandaşlar, herhangi bir işlem yapılmamasına tepki gösterdi. Çevrede arama yapan ekipler, K.K.'yı evinde gözaltına alarak, polis merkezine götürdü. Yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor.