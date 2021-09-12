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Giriş Tarihi: 12.9.2021

Başkan Erdoğan, AKM ve Rami Kışlası’nı inceledi

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Başkan Erdoğan, AKM ve Rami Kışlası’nı inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış için gün sayan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yeni binasını inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin ardından restorasyon çalışmaları devam eden Rami Kışlası'nı ziyaret etti. Eyüpsultan'da bulunan kışlada yaklaşık yarım saat incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan, buradan ayrıldığı sırada ilk olarak bayraklarla konvoyunun yanına gelenlerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutuna geçti. Diğer taraftan AKM'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanıyor.
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Başkan Erdoğan, AKM ve Rami Kışlası’nı inceledi
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