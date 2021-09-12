Başkan Erdoğan, AKM ve Rami Kışlası’nı inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış için gün sayan Atatürk Kültür Merkezi
'nin (AKM) yeni binasını inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ile İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nin ardından restorasyon çalışmaları devam eden Rami Kışlası'nı ziyaret etti. Eyüpsultan
'da bulunan kışlada yaklaşık yarım saat incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.
Erdoğan, buradan ayrıldığı sırada ilk olarak bayraklarla konvoyunun yanına gelenlerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Üsküdar
Kısıklı'da bulunan konutuna geçti. Diğer taraftan AKM'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanıyor.