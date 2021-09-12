Başkan Erdoğan’dan Diyanet’e saldırılara karşı beraberlik çağrısı





Diyarbakır'da bu anlayış içinde olanları gördüğünü, onları tebrik ettiğini dile getiren Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.



Allah'tan "sırat-ı müstakim" üzere yaşamayı nasip etmesi temennisinde bulunan Erdoğan, "Çünkü ne varsa inanıyorum ki birlik, beraberlik içerisinde, bu yolda devam etmekte var. Bunun için de yaptığınız çalışmalar çok büyük önem arz ediyor. Özellikle bölgede sizlerden çok büyük hizmetler bekliyoruz" diye konuştu.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Erdoğan'a katılımcıların selamını ileterek teşekkür etti.