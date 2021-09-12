Bir yıl arayla acı tesadüf

PKK'LI teröristler tarafından Van
'da çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman çavuş Yusuf Uyar'ın, otomobilin devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden eşi Pınar Uyar, Ankara
'nın Polatlı
ilçesi Yassıhöyük Mahallesi'nde gözyaşlarıyla defnedildi. Uyar'ın acılı annesi, kızlarının şehit eşine kavuştuğunu dile getirerek "Kızımın en büyük hayali şehidine kavuşmaktı.
Tek tesellim o oldu, emanetine de ömrümün sonuna kadar sahip çıkacağım" dedi. Öte yandan Uyar'ın şehit eşinin birinci yıldönümü için mevlit hazırlığı yaptığı öğrenildi. Uyar'ın cenazesi yakınları tarafından eşinin memleketi Eskişehir
'e götürüldü. Pınar Uyar, eşinin birinci ölüm yıldönümünden bir gün önce onun mezarının yanında toprağa verildi. Kızı ve şehit damadından kalan 3 yaşındaki torunun kendisine emanet olduğunu söyleyen Kezban Atiktığ, "Kaza sırasında arka koltukta bulunan G.Y., torunumun üzerine kapanmış. Çok şükür çocuklara bir şey olmadı ama kızım kurtulamadı. Torunum Sabri Mete
bana emanet kaldı. Ona hayatımın sonuna kadar bakarım" diye konuştu. -