Fitneciler kaybedecek

Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter
'dan mesaj yayımlayan Bahçeli, "Söğüt ruhunda; sabır vardır, strateji vardır, iman vardır, atılganlık ve cesaret vardır, bu ruha aynısıyla teslim olmayan, taviz vermeyen, tehir etmeyen bir mizaç hâkimdir. Bu sayededir ki, 400 çadırlık bir beylikten devasa bir dünya imparatorluğu doğmuş ve yükselmiştir" dedi. Bahçeli, "Geçmişimizle ne kadar övünsek azdır, yetersizdir. Kendimizi tanımak, kimliğimizi tanımak irfan sahibi olmak demektir; tarihimizi, kültürümüzü ve medeniyet hazinemizi bilmek, kendimizi bilmektir. Kendimizi bilmek, kanımızın ve kaderimizin yol haritasını çizmek demektir" şeklinde konuştu. ANKARA