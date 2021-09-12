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Giriş Tarihi: 12.9.2021 12:21

Fuat Oktay: Milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız

DHA
Fuat Oktay: Milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 12 Eylül'de yaşanılanları utançla hatırladıklarını belirterek, "Milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Oktay, "Demokrasimizi yıllarca sekteye uğratıp aziz milletimizin iradesini hiçe sayanları, 27 Mayıs'ın arkasındaki güçleri, 12 Eylül'ün hazırlayıcılarını, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un destekçilerini millet olarak hiç unutmadık, unutmayacağız. Üzerinden 41 yıl geçmesine rağmen 12 Eylül'de yaşanılanları utançla hatırlıyoruz ve bugün kararlılıkla bir kez daha söylüyoruz; milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız" dedi.

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Fuat Oktay: Milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız
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